Anpflanzen

Dahlienzwiebeln können von Mitte April bis Mai ins Freiland oder ein Pflanzgefäß gesetzt werden. In Gegenden, wo es zu späten Frösten kommen kann, sollte damit bis nach den Eisheiligen gewartet werden. Geben Sie dafür die Knollen etwa zehn Zentimeter tief in gelockerte Erde. Bei älteren Knollen sollte beim Setzen darauf geachtet werden, dass die Stängelreste aus dem Vorjahr noch aus der Erde schauen. Dahlien brauchen nicht angegossen zu werden. Auch so zeigen sie nach zwei Wochen die ersten Austriebe.

Vermehrung

Dahlien können durch Knollteilung vermehrt werden. Zunächst sollte die Knolle dafür als Ganzes überwintert werden. Erst im Frühjahr darf sie geteilt werden. Wichtig ist dabei, dass ein Auge vorhanden ist. Einzelne Knollen ohne Auge treiben nicht aus. Werden ihre Knollen regelmäßig geteilt, können Dahlien mehrere Jahrzehnte alt werden. Die Teilung ist eine wahre Verjüngungskur.



Alternativ können Dahlien auch durch Stecklinge von vorgetriebenen Pflanzen vermehrt werden.

Pflege

Generell sollte bei Dahlien darauf geachtet werden, dass vor allem hohe Sorten mit Hilfe eines Stabes vor Wind geschützt werden und sie gut mit Wasser versorgt sind. Sie brauchen viel Wasser. Zu viel Wasser kann allerdings zu Staunässe und damit zu Wurzelfäule führen. Doch am wichtigsten ist bei der Dahlie die Düngung. Gute Düngung bietet den Dahlien eine gute Nährstoffgrundlage. Es empfiehlt sich zweimal jährlich zu düngen – einmal etwa drei Wochen nach der Pflanzung, ein weiteres Mal dann im Juli. Später sollte nicht mehr gedüngt werden. Verwenden Sie lieber kali- als stickstoffreichen Dünger.

Dahlien wachsen vor allem im September und Oktober. Daher ist es in dieser Zeit besonders wichtig, die Pflanzen auszuputzen. Verwelkte Blüten werden an der ersten Verzweigung abgeschnitten, denn nur so kann die Blume länger blühen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den untersten Blättern am Stängel geschenkt werden. Diese werden leicht braun und welk. Sie sollten umgehend entfernt, das heißt direkt am Stängel ausgebrochen werden.

So schützen Sie Dahlien vor dem ersten Frost Vor dem ersten Frost können Dahlien mit einer Antifrost-Beregnung oder Vlies geschützt werden. Das Vlies wird einfach auf die Dahlien gelegt. Bei der Beregnung werden die Pflanzen in kalten Morgenstunden mit einer feinen Wasserschicht besprüht, die an Nebel erinnert. So verteilen sich feine Tröpfchen über die empfindlichen Pflanzenteile. Wenn sie dort gefrieren, wird auf den Blumen Kristallisationswärme freigesetzt, so dass in der Regel Blätter und Blüten vor Frostschäden bewahrt werden. Sollten die Blüten doch erfrieren, können die Knollen, die geschützt in der Erde liegen, trotzdem nach etwa einer Woche ausgegraben und wie gewohnt überwintert werden. Mit diesen Maßnahmen kann der erste Frost überbrückt werden.