Sterndolden bilden zierliche Blüten in grünlichem Weiß, hellem Rostrot, Violett oder zartem Rosa. Ihr botanischer Name lautet Astrantia major, abgeleitet vom griechischen Wort Aster, übersetzt Stern. Die in Deutschland heimische Pflanze wird auch Talstern, Rietdolde oder Sternblume genannt.