Bunt blühenden Zimmerpflanzen im November – mit welchen Pflanzen funktioniert das?

Dafür eignen sich verschiedene Alpenveilchensorten, aber auch Orchideen, Amaryllis und die Leuchterblume. Auch Minipflanzen verschönern die Wohnräume in der kalten Jahreszeit. Mittlerweile ist das Sortiment an Minipflanzen abwechslungsreich. So gibt es neben Alpenveilchen auch die Kalanchoe in ganz klein.

Welche Pflanzen kann ich gut kombinieren?

Die Alpenveilchen 'Victoria', 'Petticoat' und 'Fleur en vouge' Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius Bei der Kombination von Zimmerpflanzen gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder es wird eine Sorte in verschiedenen Farben oder es werden verschiedene Pflanzen miteinander in Szene gesetzt. So sind beispielsweise Alpenveilchen in verschiedenen Farben nebeneinander ein echter Hingucker. Mit Orchideen lässt sich gut Rhipsalis oder anderen Sukkulenten kombinieren. Bei verschiedenen Pflanzen in einem Pflanzgefäß sollte darauf geachtet werden, dass sie einen ähnlichen Wasserbedarf haben, sonst wird es problematisch mit dem Gießen. Orchideen und Farne würden daher nicht zusammen funktionieren.

Was sollte ich bei der Wahl des Topfes beachten?

Zunächst einmal sollte die Pflanze nicht direkt in den Topf gepflanzt werden. Sie sollte im Pflanztopf belassen und dieser dann in den Übertopf gegeben werden. Das ist besser für die Bewässerung. Staunässe kann so vermieden und überschüssiges Wasser abgeschüttet werden.



Wichtig ist bei der Topfwahl, dass die Größe stimmt. Der Pflanztopf sollte in dem Übertopf rein passen, aber nicht verschwinden. Außerdem sollte der Rand des einen nicht auf dem Rand des anderen Topfes aufsetzen. Wird eine Pflanze neu angeschafft, ist es am einfachsten sich direkt im Geschäft einen passenden Übertopf auszusuchen. Dann kann probiert werden und der Pflanzenfreund erspart sich zu Hause unangenehme Überraschungen.

Müssen blühende Zimmerpflanzen im Winter gedüngt werden?

Im Winter – also von September bis März oder April – muss nicht bis kaum gedüngt werden. So wird die Dosierung entweder ganz unterlassen oder wenigstens reduziert – zum Beispiel von einmal wöchentlich auf einmal monatlich.

Brauchen Zimmerpflanzen einen besonderen Winterschutz?