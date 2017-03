Brigitte Goss weiß, was gegen Schädlinge hilft.

Brigitte Goss weiß, was gegen Schädlinge hilft. Bildrechte: MDR/Lisa-Marie Kaspar

Gartenpraxis | Schädlinge und Co. Das hilft gegen Schädlinge

(Sendung vom 19.03.2017)

Viele Fragen erreichen die MDR Garten-Redaktion. Unsere Fachberaterin Brigitte Goss versucht es, sie zu beantworten. Diesmal erklärt sie, was gegen verschiedene Schädlinge hilft und warum man die Thuja am besten gar nicht erst in den Garten pflanzt.