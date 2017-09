Gartensprechstunde Tiere im Garten

Leimringe helfen gegen Frostspanner. Das Prinzip ist einfach: Während die Männchen fliegen können, klettern die Weibchen an Bäumen hoch und legen dort ihre Eier ab. Ein solcher Ring verhindert das. Die Weibchen kleben fest und können so keine Eier ablegen. Bringen Sie die Leimringe im September an. Denn jetzt werden die Eier abgelegt.

Die Zutaten für eine Essigfliegenfalle. Bildrechte: MDR/Samuel Helsper

Häufig werden die Essigfliegen bereits mit "eingekauft". Das gilt auch für Obst, das vom Markt kommt. Essigfliegen legen ihre Eier in überreifem und faulem Obst ab. Am besten wird das Obst direkt nach dem Kauf abgespült. Es hilft auch das Obst zu kühlen.



Im eigenen Garten kann Essigfliegen mit einem Stoffsäckchen vorgebeugt werden. Packen Sie beispielsweise Ihre Tafeltrauben, Brom- oder Himbeeren dicht in so einem Säckchen ein, dann können die Essigfliegen erst gar keine Eier legen.



Und wenn sie doch in der Wohnung sind können verschiedene Gefäße als Falle präpariert werden. Dafür eignet sich eine einfache Schale, eine alte Plastikflasche (in der Mitte durchgeschnitten und mit dem Flaschenhals nach unten in den unteren Flaschenteil gesteckt) oder eine Obstfliegen-Falle aus Glas. Befüllen Sie das jeweilige Gefäß mit einem Gemisch aus