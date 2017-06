Warum war das Drehbuch für Sie interessant?

Ich lande gern bei den großen Themen, in denen es um Leben und Tod geht. Um Kraft, um Liebe, um das Existentielle, mit dem wir zu Ringen haben. Mich hat an diesem Stoff gereizt, dass es ums Loslassen geht. Das betrifft uns ja alle: wie schaffen wir es, loszulassen und was macht es mit uns?

Was ist für Sie das Besondere an "Atempause"?

Film ist Verführung. Ich will den Zuschauer in eine Welt entführen und ihn einladen, in Beziehung mit dieser Welt zu treten. Nun erzählen wir von dem, was sich niemand vorstellen mag: eine Familie muss ihr Kind gehen lassen. Wie soll man das aushalten, gerade wenn man selber Mutter, Vater oder Schwester ist? Aber ist es nicht so, dass wir in unserem Leben alle irgendwann gezwungen werden, loszulassen? Von Lebensumständen, von Menschen die wir lieben, von Vorstellungen und vielem mehr? Das ist zumeist ein schwerer, ein schmerzvoller Prozess, vor dem wir uns fürchten. Aber sosehr wir uns auch fürchten, wir können diese Erfahrungen nicht verhindern. Die Frage ist: wie gehen wir damit um? Für mich ist der Prozess des Loslassens auch die Voraussetzung für Veränderung und Entwicklung. Und die Kraft, mit der ich daran glaube, habe ich in den Film gesteckt. Das war der Grund, weshalb ich diese Geschichte erzählen wollte.

Worum geht es in dem Film?

Ein Paar, das getrennte Wege gegangen ist, findet durch die schlimmstmögliche Katastrophe wieder einen Weg miteinander. Es ist also auch eine Liebesgeschichte. Die Mutter ist so eine Frau wie wir: Sie hat Kinder, ist berufstätig und wuppt den Alltag auch noch irgendwie. Dabei hat sie das, was wir manchmal selbstironisch den Kontrollwahn nennen. Und der Mann, der hat sich arrangiert, lässt den Dingen eher ihren Lauf und seiner Ex-Frau den Stress. Er hat sich eingerichtet in der Rolle, nicht mehr zu genügen. Die Katastrophe fordert beide heraus, sich ihren eingefahrenen Mustern zu stellen und wieder aufeinander einzulassen. Dabei werden ihre Schutzpanzer durchlässig und darunter kommen die Menschen zum Vorschein, die sie einmal waren. Das ist die Chance, von der unser Film erzählt: Es ist lohnenswert, sich einem solchen Prozess zu stellen.

Wonach haben Sie beim Casting gesucht? Welche Eigenschaften mussten die Schauspieler mitbringen?

Ich habe für diesen Film nach Schauspielern gesucht, die neben ihrem großartigen Spiel auch die Fähigkeit mitbringen, zu sein. Um auf die Reise ins Innere der Figuren zu gehen haben wir weitgehend chronologisch gedreht. Das war die Voraussetzung, um von einem emotionalen Zustand in den nächsten zu gelangen. Wir haben das vor allem auf die beiden Hauptdarsteller Katharina Marie Schubert und Carlo Ljubek zugeschnitten, die sich ja den Zuständen ihrer Figuren aussetzen mussten. Das war eine sehr hohe emotionale Belastung und ich bin glücklich darüber, wie intensiv das gelungen ist.

Wie haben Sie die Dreharbeiten erlebt?

Eltern, deren Kind gestorben ist, beschreiben es oft wie den Abschied vom eigenen Leben. Dieser Abschied ist ein Weg, den Elisabeth Kübler-Ross in Phasen umrissen hat: stufenweise reift die Erkenntnis, dass es zu Ende ist. Dieser Weg findet sich in unserem Film wieder: Verleugnen und Zorn, Verhandeln und Hoffen, Absturz, Depression und schließlich die Zustimmung. All diese Phasen mussten die Schauspieler in ihren Figuren durchleben. Dabei gab es auf der einen Seite eine ganz enge Verbindung, auf der anderen Seite war jeder auch auf sich selber zurückgeworfen. Durch eine solche emotionale Hochspannung einen Weg zu finden, auf dem handwerkliche Mittel irgendwann nicht mehr weiterhelfen, ging für uns alle ans Eingemachte. Und obwohl großartige Menschen an unserem Film beteiligt waren, haben wir im Anschluss kaum Zeit miteinander verbracht. Nach jedem Drehtag wollten wir immer nur noch allein sein.

Wir erzählen, was Menschen mit dem Leben verbinden kann und woran sie sich in ihren schwersten Stunden festhalten. Aelrun Goette

Woraus schöpfen die Figuren ihre Kraft, diesen Prozess durchzustehen?

Wie würden Sie das Ende des Films beschreiben?