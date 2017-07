Am 22. Juli ist Gregor Meyer im Übrigen im Rahmen des MDR Musiksommers in Quedlinburg zu sehen. Mit dem Vocalconsort Leipzig wird er dort alle Bach-Motetten an einem Abend aufführen. Warum es trotzdem nur sechs sind und was den Abend zu einem ganz besonderen machen wird, das und mehr gibt's in der ersten Folge Auf die Decke mit. Wir servieren wir Kekse und Kaffee und erhalten Einblicke in den Menschen hinter der Musik. Auf Facebook, YouTube und hier auf mdrklassik.de. Na dann, auf die Decke, fertig, los!