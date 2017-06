Ein Jahrhunderttalent

Friedrich Gulda fing früh an. Geboren am 16. Mai 1930 in Wien, war er gerade mal sieben Jahre alt, als er bei Felix Pazofsky Privatunterricht bekam. Als dieser ihm irgendwann nichts mehr beibringen konnte, ging er bi 1947 an die Wiener Musikakademie, um dort Komposition und Klavier zu erlernen. Mit 16 gewann Gulda den ersten Preis beim Genfer Musikwettbewerb - ein erster wichtiger Erfolg, der ihm viel Ruhm einbrachte. Er machte sich bald darauf als Beethoven-Spezialist einen Namen, spielte dessen 32 Sonaten mehrfach als Konzertzyklus und wurde schließlich 1950 als Jahrhunderttalent in der New Yorker Carnegie Hall gefeiert.

Klassik ist nicht genug

Gulda sah sich nicht nur als Klassik-Interpret und so versuchte er seit Mitte der Fünfziger, sich auch in der Jazzszene zu etablieren. Er jammte in den Clubs von New York und spielte auch mit Größen wie etwa Dizzy Gillespie oder Phil Woods. Gulda war ein Multitalent, so lernte er selbst noch Baritonsaxofon, Flöte und einige andere Instrumente spielen, komponierte unterschiedliche Stilrichtungen und organisierte große Konzerte mit wechselndem Repertoire. Und so war er in den Siebzigern umworbener Klassikinterpret, aber eben auch ein umtriebiger Szeneguru. Ein Interview mit ihm nach einem Konzert in Salzburg zeigt, welches Musikverständnis Gulda hatte:

Bildrechte: dpa Was ist anstrebe, ist der Versuch, verschiedene Musikrichtungen, die normalerweise in die gräßlichen Schubladen wie E-Musik, U-Musik, Avantgarde usw. verteilt werden, nicht nur einander gegenüber zu stellen, sondern, was noch wichtiger ist, sie für das gleiche Publikum in der gleichen Veranstaltung zu präsentieren.

Legendärer Auftritt bei den Schwetzinger Festspielen

Guldas legendärer Live-Auftritt bei den Schwetzinger Festspielen 1959 fällt genau in diese Zeit, in der er sich quasi ständig auf musikalischen Grenzerkundungen befand. In Schwetzingen kombinierte er zwei Beethoven-Sonaten mit J. S. Bach und Joseph Haydn. Das Werk "Über die Abreise seines innig geliebten Bruders“ ist eine Rarität in Guldas Bach-Repertoire.

Umfassendes Gesamtwerk

Am 27. Januar 2000 starb Friedrich Gulda überraschend im österreichischen Weißenbach und hinterließ ein umfassendes und mit Hilfe seiner langjährigen Lebenspartnerin und Nachlassverwalterin sorgfältig in Zusammenarbeit mit der Deutschen Grammophon wiederveröffentlichtes Gesamtwerk, das in jeder Hinsicht außergewöhnlich ist.