Schon als Kind interessierte sich der 1956 in Brighton geborene Kennedy nicht nur für Klassik, sondern auch alte Jazz-Aufnahmen zogen ihn in ihren Bann. Seine Ausbildung absolvierte Kennedy an der Yehudi Menuhin School in Surrey und dann an der Juilliard School in New York City.



Als 16-Jähriger trat er mit dem Jazz-Geiger Stephane Grappelli in der New Yorker Carnegie Hall auf; auf seiner ersten Schallplatte bzw. CD 1984 war Edward Elgars Violinkonzert zu hören. Im selben Jahr erschienen auch erste Jazz-Aufnahmen gemeinsam mit dem Pianisten Peter Pettinger.