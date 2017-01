Die Diskographie der in New York lebenden chinesischen Pianisten Yuja Wang begann 2009: Damals unterschrieb sie mit 22 Jahren einen Vertrag bei der Deutschen Grammophon. Inzwischen sind sieben CDs erschienen. 2016 ist eine achte Veröffentlichung mit "Best and Rarities" hinzugekommen. Man darf gespannt sein, wie es mit Yuja Wangs Aufnahme-Karriere weitergeht, denn vorhersehbar war das Repertoire ihrer Einspielungen bisher nicht.

Komponist Maurice Ravel Bildrechte: IMAGO

Auf der CD "Ravel" ist dieses Werk in der ursprünglichen Fassung für Klavier solo aus dem Jahr 1877 zu hören – und auch in unserer Sendung "Konzert International". Außerdem hören Sie: Das G-Dur-Klavierkonzert von Maurice Ravel, dem Schüler von Gabriel Fauré. Er komponierte dieses Konzert 1930 und unter hörbarem Einfluss aus dem Jazz bzw. von George Gershwin.



Gershwin wollte in den 1920er-Jahren Schüler von Ravel werden, aber erhielt die bekannte, vielzitierte Antwort von Ravel: "Why become a second-rate Ravel, when you're already a first-rate Gershwin?" ("Warum ein zweitklassiger Ravel werden, wenn du bereits ein erstklassiger Gershwin bist?").