Natürlich denkt man bei Martin Luther zuerst an die Reformation und den Thesenanschlag in Wittenberg . Aber Luther "reformierte" auch, wie die Geburt Jesu gefeiert wird – mit seinen Weihnachtsliedern. Er vertrat die Auffassung, dass Gott von der Gemeinde durch die Musik gelobt werden soll. Bis dahin sangen bestenfalls die Schüler der Lateinschule den alten Weihnachtshymnus "Veni redemptor gentium" ("Komm, o Retter der Welt"). Um der Gemeinde den Zugang zu erleichtern, übersetzte Luther das Lateinische, vereinfachte die Melodie und heraus kam das Adventslied "Nun komm, der Heiden Heiland". Auch deshalb wurde der Gemeindegesang zum Markenzeichen der Reformation.

Ensemble Hamburger Ratsmusik Bildrechte: Holger Ceglars

Auf der neuen CD mit dem Titel "Euch ist ein Kindlein heut geborn – Luthers Weihnachtslieder" spielt das Ensemble Hamburger Ratsmusik liebevoll und mit viel Detailversessenheit fünf Luther-Lieder für Advent und Weihnachten – in verschiedenen Bearbeitungen der Renaissancezeit.



Zu hören sind unter anderem Vertonungen des Torgauer Kantors Johann Walter, des Hofkapellmeisters Michael Prätorius und auch Vertonungen des Lasso-Schülers Johann Eccard. Verbreitet wurden Luthers Lieder aber auch außerhalb Mitteldeutschlands, beispielsweise durch Esaias Reusner in Breslau oder Lucas Osiander in Süddeutschland.