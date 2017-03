Teilnahmebedingungen für das Funkhauskonzert mit Albert Hammond * Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen haben. Die Teilnahme erfolgt online über die vollständig auszufüllende Bewerbermaske.

* Die Teilnehmer müssen wahrheitsgemäß ihren vollständigen Namen, Wohnort, ihr Alter und ihre Telefonnummer angeben, unter der sie/er zu erreichen sind.

* Eine Anmeldung begründet keinen Anspruch auf die Teilnahme.

* Die Gewinnaktion startet mit der Bekanntgabe am 17. März 2017. Die Teilnahmefrist läuft bis zum 05. April 2017.

* Vom 27. März 2017 bis zum 05. April 2017 werden täglich mehrere Gewinner bzw. Gewinnerinnen unter den bisherigen Teilnehmern ausgelost und per Telefon benachrichtigt. Eine Auszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen.

* Ist ein Gewinner/eine Gewinnerin wiederholt telefonisch nicht zu erreichen und meldet sich nicht innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Kontaktaufnahme zurück, verfällt der Gewinn und wird erneut ausgelost.

* Der Gewinn beinhaltet den Eintritt (über Gästeliste) für jeweils zwei Personen (Gewinner/-in plus eine Begleitperson) für das Konzert von Albert Hammond am 5. April 2017 im MDR-Funkhaus Sachsen-Anhalt. Die Organisation der An- und Abfahrt sowie die dafür anfallenden Kosten übernimmt der Gewinner bzw. die Gewinnerin selbst.

* Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis, ggf. in das laufende Programm von "MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir" genommen zu werden sowie im Falle des Gewinns namentlich auf den Internetseiten von MDR SACHSEN-ANHALT und "MDR um 11" genannt zu werden.

* Mitarbeiter/-innen des MDR, ihre Angehörigen und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie deren Angehörige sind von der Beteiligung an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

* Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

* Der MDR behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, bei denen ein begründeter Verdacht für einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonst für eine manipulative Beeinflussung der Verlosung gegeben ist.

* Mehrfache Gewinne innerhalb des Gewinnspiels sind nicht möglich.

* MDR SACHSEN-ANHALT behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder zu verlängern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.