Warum muss man unbedingt mal in Markröhlitz gewesen sein? Wegen der Eisdiele – sagen hier alle. Begonnen hat der Besitzer kurz nach der Wende mit vier Stühlen im eigenen Wohnzimmer. Jetzt hat der Laden rund 200 Plätze. Kundschaft kommt von überall her – selbst große Bustouren fahren den Umweg über Markröhlitz. Und das Eis? Wird natürlich selber gemacht. Von Erdbeer-Basilikum über Zimt-Orange bis hin zu Lavendelgeschmack. Lecker!

Knapp 600 Menschen wohnen, lieben und leben in Markröhlitz. Der Jüngste wohnt noch in Mamas Bauch und will einfach nicht raus, obwohl Ostern Geburtstermin war. Ganz im Gegensatz zur ältesten Einwohnerin. Sie lebt schon seit 92 Jahren in Markröhlitz.