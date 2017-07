So wie Barbara und Jürgen: im Juli 2015 hatte sich Jürgen aus Leuna bei Flirteinander gemeldet und schon am nächsten Tag gab es ein Telefonat mit Barbara. Und keinen Monat später – am 1. August 2015 - haben sie ihre Verlobung gefeiert.



Die Hochzeit fand am 23. März 2016 statt, genau, an einem Mittwoch. Und noch am selben Abend rief Jürgen bei Sabine Küster in der "Flirteinander-Sendung" an, um ihr zu sagen, dass er an diesem Tag etwas ganz Besonderes vor hatte.