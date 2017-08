Konzertkarten zu gewinnen Mit MDR Sachsen-Anhalt zu den Stones

Teilnahmebedingungen • Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Sachsen-Anhalt haben.

• Eine Anmeldung begründet keinen Anspruch auf einen Gewinn.

• Vom 21. bis 24.08.2017 wird im Früh- und im Nachmittagsprogramm von "MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir" jeweils ein Song der Rolling-Stones verfremdet abgespielt. Teilnehmen kann nur, wer den Song erkennt und die richtige Antwort unter der kostenfreien Telefon-Nr.: 0800 946 946 4 klar und deutlich auf den Anrufbeantworter spricht. Anzugeben sind dabei der vollständige Name, Wohnort, Alter und Telefonnummer. Das Zeitfenster für die Abgabefrist der jeweils richtigen Antwort wird im Früh- bzw. Nachmittagsprogramm jeweils rechtzeitig bekannt gegeben.

• Der Gewinn beinhaltet 3x2 Karten für das Konzert der Rolling Stones am 09.09.2017, 19:00 Uhr, in Hamburg, Stadtpark Festwiese (Otto-Wels-Str.). Es handelt sich um Stehplätze im Innenraum. Organisation sowie Kosten der An- und Abfahrt sowie ggf. einer Übernachtung übernimmt der/die Gewinner/-in.

• Unter allen abgegebenen, richtigen Antworten werden am Freitag, 25.08.2017 drei Gewinner/-innen von je 1x2 Konzertkarten ausgelost und jeweils im Früh-, Tages- und Nachmittagsprogramm bekannt gegeben. Ist ein Gewinner/eine Gewinnerin im zeitlichen Umfeld der Verlosung wiederholt telefonisch nicht zu erreichen, verfällt der Gewinn und wird erneut ausgelost.

• Der/die Gewinner/-in wird telefonisch und schriftlich benachrichtigt.

• Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären die TeilnehmerInnen ihr Einver-ständnis, in das laufende Programm von "MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir" live genommen zu werden.

• Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

• Mitarbeiter/-innen des MDR, ihre Angehörigen und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie deren Angehörige sind von der Beteiligung an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

• Der MDR behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, bei denen ein begründeter Verdacht für einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonst für eine manipulative Beeinflussung der Verlosung gegeben ist.

• Mehrfache Gewinne innerhalb des Gewinnspiels sind nicht möglich.

• MDR SACHSEN-ANHALT behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder zu verlängern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.