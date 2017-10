Kürbis-, Karotten- und Zwiebelstücke werden in Rapsöl angedünstet. Bildrechte: Marko Ramm

Die gewürfelten Gemüse-Stücke in einem großen Topf mit Rapsöl anschwitzen. Thymian und Lorbeer hinzugeben und ebenfalls etwa zwei Minuten anschwitzen. Danach den gewürfelten Kürbis und Apfel zugeben und mit Brühe auffüllen. Das Ganze für 20 Minuten köcheln lassen, pürieren und passieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und die kalte Butter einrühren. Die gewürfelten Brotstücke in einer Pfanne goldbraun rösten, mit Salz würzen und gemahlenen Zimt erst am Ende zugeben (verbrennt sonst).