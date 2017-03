Der "RG 28" läuft und läuft und läuft... Solch langlebigen Haushaltsgeräte sind heute eher selten. Deshalb gibt es über das DDR-Produkt einen Film. In "Kommen Rührgeräte in den Himmel?" geht es um Nachhaltigkeit, um Reparaturen und die Wegwerf-Gesellschaft. Der Film kam im September 2016 in die Kinos und ist nun auf DVD erschienen. Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel!