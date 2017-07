Irgendwie ist der Wurm drin. Seit Wochen schon treffen sich Jeffrey Calvert und Max West in jeder freien Minute, um Songs für ein neues Studioprojekt zu schreiben. Doch egal, welche Idee sie auch anpacken, nichts will so richtig zünden. Da hilft tatsächlich nur noch eine Auszeit. Um den Kopf frei zu kriegen, fliegen die beiden Produzenten in den Urlaub. Und tatsächlich geht der Plan auf. Als Calvert aus dem Strandparadies Barbados zurückkehrt, sprüht er nur so vor Ideen - und präsentiert einen neuen Song, der eine abenteuerliche Geschichte erzählt. Darin geht es um Captain Wilcock von den Coconut Airways, der liebeshungrige Engländer per Charterflug in die Karibik karrt.



Beide sind so glücklich über ihren neuen Song, dass sie beschließen, die Nummer unter dem Pseudonym "Typically Tropical" zu veröffentlichen - und tatsächlich treffen Calvert und West genau den Nerv ihrer Fans. "Barbados" wird ein Riesenhit und der Dauerbrenner in den europäischen Hitparaden.