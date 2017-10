1976: In Ost-Berlin wird der Palast der Republik eröffnet und Abba veröffentlicht "Dancing Queen".

Mit dem Song "Waterloo" haben Abba 1974 den Grand Prix gewonnen. Bildrechte: IMAGO

Agnetha, Frida, Benny und Björn schwimmen auf einer Welle der Begeisterung. Mit Waterloo haben sie zwei Jahre zuvor den Grand Prix gewonnen und Hits wie "Mama Mia" und "Fernando" katapultieren sie endgültig in den Pop-Olymp.



Eine königliche Hochzeit inspiriert die vier schließlich zu einem weiteren Klassiker. Eigens für die groß inszenierte Eheschließung von Carl Gustaf, dem 16. König von Schweden, und der deutschen Silvia Sommerlath schreiben sie "Dancing Queen". Premiere feiert der Song am Vorabend der Traumhochzeit - bei einem Galakonzert in Anwesenheit des Königs und der Braut. Und nicht nur die beiden sind begeistert: "Dancing Queen" wird zum ersten weltweiten Hit der Skandinavier.