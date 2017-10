1974: In China wird die weltberühmte Terrakotta-Armee entdeckt - und Billy Swan veröffentlicht "I can help".

Der Text…

… handelt davon, dass man in schwierigen Situationen die Hilfe von guten Freunden annehmen sollte. "Wenn du ein Problem hast, egal was es ist, wenn du eine helfende Hand brauchst, kann ich dir versprechen, ich kann helfen. Ich habe zwei starke Arme, ich kann helfen".

In den Charts…

… landet "I can help" auf Platz eins in Deutschland und den USA. In Großbritannien erreicht die Nummer Platz sechs.

Und heute?