1970: Das erste Programmkino Deutschlands wird in Hamburg eröffnet - und Mungo Jerry bringen "In the summertime" heraus.

Frontmann Ray Dorset ist immer noch mit "Mungo Jerry" aktiv Bildrechte: IMAGO

Englands Rockfans sind begeistert. Solch prominente Bands wie Traffic, Grateful Dead und Black Sabbath sind für das Hollywood-Festival in Newcastle angekündigt. Doch die knapp 35.000 Festivalbesucher erleben eine Sensation. Das musikalische Highlight gibt's nämlich bereits am frühen Nachmittag, lange bevor die großen Stars die Bühne betreten.



Mungo Jerry, eine bis dahin unbekannte Band um den Sänger und Songschreiber Ray Dorset, löst mit ihrem energetischen Auftritt eine absolute Euphorie aus. Ihr Mix aus erdigem Rock- und Bluesklängen, gepaart mit lateinamerikanischen Musikelementen trifft ganz einfach den Nerv der Zeit. Die Begeisterung ist so groß, dass die Band plötzlich überall durch die Medien schwirrt. Ihre Debüt-Single, die bis dahin ein Ladenhüter war, findet in kürzester Zeit den Weg auf Platz eins der britischen Charts. Schließlich sprechen die Medien sogar vom "Mungo Jerry Fever", dem größten Pop-Phänomen seit den Beatles. Und tatsächlich wird "In the summertime" auch europaweit ein Erfolg und zum Sommerhit des Jahres.