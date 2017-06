Tony Esposito heizte mit seinem Song in Diskos ein. Bildrechte: Colourbox

Musik aus Italien ist derzeit voll angesagt. Besonders der sogenannte Italo-Disco-Sound hat in den internationalen Charts schon massive Spuren hinterlassen. Sphärische Synthesizer-Klänge gepaart mit eingängigen, leicht tanzbaren Beats sind das einfache aber wirkungsvolle Erfolgs-Rezept der Südeuropäer. La Bionda oder die Village People-Produzenten Morali/Belolo waren die Wegbereiter - später machte Umberto Tozzi mit seinem Megahit "Gloria" den Italo-Disco-Sound endgültig populär.



Mittlerweile ist die Liste der Erfolgsinterpreten groß: Unter anderem konnten Gazebo, Righeira oder Ryan Paris internationale Hits landen. Auch der talentierte Schlagzeuger Tony Esposito aus Neapel hat große Ambitionen. Für Umberto Tozzi oder Alan Sorrenti hat er schon seine Künste an der Schießbude unter Beweis gestellt. Jetzt will er sich auch als Sänger etablieren. Mit einem Song, der - lateinamerikanisch angehaucht - ganz auf Sommerhit getrimmt ist. Unterstützung bekommt er von dem berühmten Flötisten Gianluigi di Franco. Und tatsächlich gelingt auch ihm der große Wurf. "Kalimba de luna" wird ein Hit und der größte Erfolg für Tony Esposito.