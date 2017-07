Weltweit wird seit 1989 Lambada getanzt. Bildrechte: colourbox.com

Als die französischen Produzenten Jean Karakos und Olivier Lorsac ihren ersehnten Urlaub in Brasilien starten, wollen sie nichts als Ruhe. Doch die geplante Auszeit von der Musik entpuppt sich als Trugschluss. In einem Lokal in Porto Seguro erwacht in ihnen plötzlich der Entdeckerinstinkt. Der ihnen unbekannte Tanzstil Lambada, nebst musikalischer Begleitung, begeistert sie dermaßen, dass sie sich entschließen, diesen nach Europa zu importieren. Schnell gründen die beiden die Band Kaoma - und tatsächlich wird der eigens produzierte Song "Lambada" zum überall präsenten Sommerhit.



Dazu lässt sich keine Tanzschule lumpen, bald probieren sich auch die steifsten Hüften an dem erotischen Tanz aus Brasilien. Karakos und Lorsac baden im Erfolg – doch dann der Schreck. Eine Plagiatsklage! Der Song ist nicht wie gedacht ein brasilianisches Volkslied, sondern stammt von der bolivianischen Gruppe "Los Kjarkas". Nach langen Streitigkeiten landen die Franzosen auf dem Boden der Tatsachen. Zum einen müssen sie 50 Prozent ihrer Einnahmen abgeben, zum anderen ist die Lambada-Euphorie nur wenige Monate später, so schnell wie sie kam, wieder verschwunden.