Tanzen in der "Sommer-Nacht-Stadt" Bildrechte: colourbox.com

Eigentlich sind Björn und Benny überglücklich. Mit einer Riesenparty haben sie kürzlich ihr erstes eigenes Tonstudio "Polar Music" eröffnet. Endlich können sie im heimatlichen Stockholm ganz in Ruhe an ihren neuen Hits feilen. Doch die Arbeit an dem Studio hat viel Zeit in Anspruch genommen. Mehr als ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass Abba ihren letzten Chartstürmer feierten. Daher gehen sie gleich ans Werk.



An ihrer brandneuen Idee beißen sich die Schweden jedoch die Zähne aus. Eigentlich sollte die Nummer eine Ballade mit dramatischen Streichern und sparsamen Klaviertönen werden, nach langem Probieren ist mittlerweile ein knackiger Diskotitel aus der Idee geworden. Doch so richtig zufrieden sind Björn und Benny immer noch nicht. Mehr als eine Woche, viel länger als bei allen Abba-Songs zuvor, mixen sie an den Tonspuren herum. Schließlich veröffentlichen die Schweden nur widerwillig den fertigen Titel als Single - und werden von dessen Erfolg überrascht. "Summer Night City" wird ein Hit und gilt noch heute als Sommersong-Klassiker.