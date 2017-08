Chad Stewart und Jeremy Clyde haben große Pläne. Berühmte Theaterschauspieler wollen sie werden - und um dieses hehre Ziel zu erreichen, pauken sie auf der Londoner "Central School of Speech and Drama" berühmte Werke wie Shakespeares "Hamlet". Doch der Lernalltag ist anstrengend. Um sich abzulenken, sitzen Chad & Jeremy regelmäßig in ihrer Studentenbude und klimpern auf der Gitarre Folksongs. Was sich die beiden anfangs nicht träumen ließen - das Hobby wird für sie bald zur Profession.



Die Briten geben erste Konzerte und der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Produzent John Berry entdeckt Chad & Jeremy und schon deren erste Single "Yesterday's Gone" wird in ihrer Heimat ein Erfolg. Die sogenannte Britische Popinvasion - ausgelöst durch den Erfolg der Beatles - spült die beiden schließlich nach Amerika. Dort werden Stewart und Clyde sogar noch euphorischer gefeiert als in Europa. Ihre zweite Single "A Summer Song“ wird in den USA ein Megahit und führt die beiden Ex-Theaterstudenten endgültig in den Pop-Olymp.