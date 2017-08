Nancy Sinatra ist total unglücklich. Seit Jahren versucht sich die Blondine an einer Karriere als Sängerin. Allerdings stehen ihre Bemühungen von Anfang an unter einem ganz schlechten Stern. Der Schatten ihres berühmten Vaters Frank ist einfach zu groß. Dazu gilt sie auch noch als hoffnungslos untalentiert. Die Folge: all ihre bisherigen Singles setzen in den Schallplattenläden Staub an.