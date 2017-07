Der Song handelt von der Erinnerung an eine verlorene Liebe und vom Versprechen, auf sie zu warten, auch wenn der Sommer vorbei ist. Bildrechte: Colourbox.de

Don Henley steckt mitten in einer tiefen Lebenskrise. Seine Band "The Eagles" ist nun schon seit einer Weile Geschichte. Stress und der Erfolgsdruck hatte ihn damals fast aufgefressen. Und jetzt - Jahre später - sitzt der Frust immer noch tief. Henley ist nunmehr Mitte 30 und hat Angst, dass er seine Musikkarriere an den berühmten Nagel hängen muss. Sein erstes Soloalbum war ein Flop. Und eine Wiedervereinigung der Eagles absolut unrealistisch. Laut seinem Ex-Partner Glen Frey würde eher die Hölle zufrieren.



So sitzt er melancholisch in seinem Sommerhaus in Malibu und denkt daran, dass irgendwie alles vergänglich ist. Das Leben, der Erfolg, die Liebe und sogar der Sommer in Kalifornien ist irgendwann mal vorbei. Frustriert packt er all das in einen Songtext. Die passende Musik für den Titel liefert wenig später Mike Campbell, der Gitarrist von Tom Pettys "Heartbreakers", aber eher durch Zufall. Er schrieb die Melodie ursprünglich für seine eigene Band, gab diese später jedoch an Henley weiter, da sie irgendwie nicht zum Stil der Heartbreakers passte. Gemeinsam nehmen Henley und Campbell den Titel schließlich auf und treffen total den Nerv der Zeit. "The Boys of Summer" wird ein Welthit und der erfolgreichste Song in Don Henleys Solokarriere.