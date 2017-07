Das Arbeitspensum der Beach Boys ist beeindruckend. Seitdem die fünf Kalifornier zum neuen Teenagerphänomen aufstiegen, sind sie quasi ununterbrochen auf Achse. Neben unzähligen Fernsehauftritten unternehmen sie ausgedehnte Tourneen um den gesamten Erdball. Die seltenen Tourneepausen verbringen sie ausschließlich im Studio, um neue Songs einzuspielen. Trotz der widrigen Umstände, dem unglaublichen Erfolgsdruck, wird Beach Boys-Komponist Brian Wilson immer versierter als Songschreiber. Auch weil er stets ein offenes Ohr für die Hits anderer Stars hat und so viele neue Einflüsse aufschnappt.



Eines Tages hört Wilson auch die neue Ronettes-Nummer "Be my baby" im Radio - und ist total von den Socken. Fast schon ist er ärgerlich darüber, dass er den Song nicht selbst geschrieben hat. Seine Frau versucht ihn zu beruhigen und ruft: "Sei nicht traurig Schatz; don't worry baby". Wilson hält inne und macht sich sofort an die Arbeit. Um diesen Ausspruch herum, strickt er, inspiriert von den Ronettes, einen eigenen Song und landet einen Volltreffer. "Don't worry baby" wird zum Klassiker und ist noch immer einer der beliebtesten Songs der Beach Boys.