Alle haben an Katrina Leskanich etwas herumzumeckern. Deine Frisur ist eine Katastrophe, die Haarfarbe auch, deine Klamotten sehen furchtbar aus oder die Musik ist seit 20 Jahren völlig out. Die Gründe für die Absagen sind vielfältig: In einem sind sich die Plattenfirmen in England einig: Katrina ist mit ihrer Band "The Waves" ein totaler Flop. Die Amerikanerin gibt jedoch nicht auf.



Mit ihren britischen Bandkollegen bewirbt sie sich sogar weltweit, nebenher arbeitet sie als Tellerwäscherin, träumt vom märchenhaften Karrieresprung. Erst in Kanada ergattern "Katrina & The Waves" den ersten Plattenvertrag. Endlich können sie ihre verhassten Nebenjobs an den Nagel hängen. Völlig überwältigt vom Glück schreiben sie einen Titel, der das Leben der Band total umkrempeln soll. Denn nach endlosen Tourneen kommt doch noch ein großes europäisches Label angekrochen. Plötzlich spricht keiner mehr von Katrinas Frisur - nur der Song über die Glücksgefühle ist wichtig. Und tatsächlich wird "Walking on sunshine" ein weltweiter Hit und einer der einträglichsten Songs der Musikgeschichte.