Ken Hensley hat's richtig erwischt. Der Keyboarder der angesagten Hard-Rocker "Uriah Heep" ist bis über beide Ohren verliebt. Auf Tournee in München geht alles los. Eine attraktive Deutsche, komplett schwarz gekleidet, zieht ihn völlig in den Bann. Etwas mystisch ist die Frau, dafür strahlt sie eine unglaubliche Stärke aus. Bevor die Tour-Kolonne weiterzieht, schreibt er in sein Notizbuch nur die drei Worte: "Lady in black". Ein paar Mal sehen sie sich noch, doch das Mädchen beendet die Liaison. Ken will es nicht wahrhaben, doch er hat keine Wahl.



Um über die unglückliche Liebe hinweg zu kommen, schreibt er für seine Band einen getragenen Song. Einfach strukturiert, aber mit einer eingängigen Melodielinie. Doch Sänger David Byron gefällt die Ballade überhaupt nicht. Zu banal und zu untypisch sei der Song. Gar nicht der harte Uriah-Heep-Stil. Byron weigert sich die Nummer zu singen und isoliert sich in der Band völlig. Da die Anderen total begeistert sind, singt Ken sein Lied eben selbst. Und das Ergebnis verärgert den Sänger noch viel mehr. Gerade "Lady in Black" wird ein Rockklassiker und der erfolgreichste Hit für "Uriah Heep".

Uriah Heep-Gitarrist Mick Box beim Konzert in der Erfurter Messehalle Bildrechte: MDR/Werner G. Lengenfelder