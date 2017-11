Fats Domino Bildrechte: imago/ZUMA Press

Fats Domino kann es kaum glauben. Der Amerikaner war in den letzten Jahren dermaßen mit Fortuna im Bunde, dass es ihm fast unheimlich wird. Erst übersteht er unverletzt einen Unfall, bei dem er beinahe seine Finger verloren hätte. Dann wird der Kneipenmusiker von dem Duke-Ellington-Trompeter Dave Bartholomew entdeckt. Und schließlich gelingt ihm gleich mit seiner ersten Single ein Millionen-Seller. Mittlerweile verdient der Sänger und Pianist so viel Geld, dass er sich fast jeden Traum erfüllen kann. Erst letztlich hat er sich einen nagelneuen Cadillac geleistet, mit dem er gerade eine kleine Runde drehen will – doch plötzlich scheint seine Glückssträhne vorbei zu sein!! Das gute Stück lässt ihn doch tatsächlich im Stich! Erst raucht es aus dem Motorraum, wenig später gibt der Wagen endgültig seinen Geist auf. Der Amerikaner ist sauer und will zu Fuß starten, da hört er einen Fan, der ihn erkannt hat, rufen: "Hey schaut – Fats Domino muss laufen!!" Domino antwortet: "klar laufe ich – I’m walking". Typisch Songschreiber geht ihm dieser Ausruf nicht aus dem Kopf. Noch bevor er zu Hause ankommt, hat er einen kompletten Text fertig. "I’m walking" wird ein Erfolg und einer der bekanntesten Hits von Fats Domino.