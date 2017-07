Jetzt fragen Sie sich, warum nimmt Marko nicht ein paar Euro in die Hand und fragt im nächstbesten Hotel nach einem Zimmer? Ganz einfach: Wir wollen wissen, wie spontan und gastfreundlich Sie sind. Was passiert in Ihrem Ort, wenn nach der Arbeit alle nach Hause kommen? Wo treffen Sie sich in ihrem Ort? Und worüber reden Sie am Stammtisch oder auf der Terrasse?



Eines können wir Ihnen auf jeden Fall versprechen: Spätestens nach dem Frühstück ist Marko wieder verschwunden. Und Sie schicken ihn in den nächsten Thüringer Ort. Ihr Dartpfeil entscheidet, wo Marko die nächste Schlafgelegenheit sucht. Am Montag war Marko Ramm bei den Einwohnern der Ortschaft Ziegelheim in der Nähe von Altenburg zu Besuch.