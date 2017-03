Am 17. März erscheint sein neues Album "Dirk & das Glück“ und ganz nebenbei hat er eine musikalische Neuentdeckung gemacht: den Songwriter Martin Ebert. Beides - das Album und seine Neuentdeckung - bringt Zöllner am 13. März mit, ab 19 Uhr bei Toby Bräuer in die Musikgeschichten bei MDR THÜRINGEN - Das Radio.