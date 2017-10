Aluminium gehört zu den am häufigsten vorkommenden Elementen der Erdkruste. Daher taucht es in gewissen Mengen in so gut wie allen Nahrungsmitteln auf. Besonders viel Aluminium enthalten Gewürze, getrocknete Kräuter und Schokolade. Auch Wasser und einige Medikamente enthalten das Erdmetall. Das Aluminium gelangt über die Lebensmittel in den menschlichen Körper und wird dort vom Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Dieser entzieht den Lebensmitteln ungefähr ein Prozent der enthaltenen Menge Aluminium. Diese Prozentzahl mag sich gering anhören, die Verbraucherzentrale Thüringen weist jedoch darauf hin, dass bereits in diesem Rahmen langfristig Schäden am Nervensystem und den Nieren hervorgerufen werden können.