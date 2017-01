Darf ein amerikanischer Präsident mit losem Daumen twittern, was die Synapsen hergeben? Das ist ein Aspekt der derzeitigen Debatte um das höchste politische Amt der Vereinigten Staaten. Aber bleiben wir doch mal in unserem Alltag...

Wie gehen Sie auf Arbeit mit Whats App und Facebook um? Postet der Chef Familienbilder und hofft auf die Likes seiner Mitarbeiter? Verbreiten die Kollegen bei Facebook Bilder vom den "unhaltbaren Zuständen in der Kaffeeküche"? Fordert der Vorgesetzte, dass soziale Netzwerke für Arbeitszwecke benutzt werden müssen, zum Beispiel zur Dienste-Einteilung oder als "innerbetriebliches Mitteilungsblatt"? Was müssen Arbeitnehmer beachten, wenn sie im Job "Whats-Appen" und was dürfen Vorgesetzte? Wie sieht's aus mit den Regeln des Anstands in beruflichen Netzwerk-Gruppen?

Facebook-Post vom Arbeitsplatz

Ist es erlaubt, Facebook-Posts oder ähnliches vom Arbeitsplatz abzusetzen? Der Experte sagt: "Es kommt darauf an." Man sollte vorsichtig sein, aus der beruflichen Sphäre in private Kanäle Informationen zu posten. Was zunächst harmlos aussieht - ein Bild vom Arbeitsplatz z.B. - kann unter Umständen auch ein Dokument beinhalten, das erkennbar ist. Prof. Peter Wedde von der Fachhochschule Frankfurt am Main rät, eventuell den Vorgesetzten zu fragen, was er davon hält. In jedem Fall sollte man darauf achten, dass man in keinem Fall Firmeninterna verrät oder veröffentlicht. Außerdem sollten keine Kollegen oder Kolleginnen auf den Fotos zu erkennen sein. Es sei denn, sie haben ausdrücklich einer solchen Veröffentlichung zugestimmt. (Letztes gilt natürlich auch für Postings in der "privaten Welt".)

Arbeitgeber können nicht nur verbieten, privat am Arbeitsplatz zu telefonieren. Sie können auch die private Facebook-Nutzung oder das Whats-Appen untersagen. Arbeitszeit ist Arbeitszeit, da muss man das tun, was der Arbeitgeber vorgibt. Etwas anderes gilt in der Pause. In ihrer Freizeit dürfen Arbeitnehmer natürlich Whats-Appen oder Facebook bedienen, unter der Voraussicht, dass nichts Berufliches, Vertrauliches Inhalt der Chats oder Posts ist. Die Pausenzeit gehört den Arbeitnehmern.

Soziale Netzwerke für Arbeitsangelegenheiten?

Arbeitgeber können verlangen, dass ihr Arbeitnehmer soziale Netzwerke nutzt. Dann muss er sie aber auch zur Verfügung stellen. Nur weil man bereits privat in einem sozialen Netzwerk unterwegs ist, kann der Chef nicht sagen, dass sie es jetzt auch noch für dienstliche Belange nutzen müssen. Er muss gegeben falls einen dienstlichen Account zur Verfügung stellen.