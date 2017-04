Nicht nur ältere Menschen messen täglich ihren Blutdruck zu Hause. Von Bluthochdruck sprechen Experten, wenn bei mehreren Messungen in der Sprechstunde an unterschiedlichen Tagen Werte von 140 zu 90 mmHg oder höher auftreten.

Die Obergrenze für die Selbstmessung zu Hause liegt dagegen niedriger: bei 135 zu 85 mmHg. Der Grund für die unterschiedlichen Werte ist die innere Anspannung des Patienten, die beim Arzt höher ist als bei der Selbstmessung in gewohnter Umgebung.

Entspannt sitzen

Um zu einem korrekten Messergebnis zu kommen, empfiehlt sich, vor der Messung mindestens fünf Minuten im Sitzen körperlich zur Ruhe zu kommen. Außerdem sollte vorher kein Kaffee oder Alkohol getrunken werden. Die Beine sollten nebeneinander stehen. Bei übereinander geschlagenen Beinen steigt der Blutdruck durch die Anspannung der Muskulatur. Der Messpunkt am Arm sollte sich in Herzhöhe befinden. Liegt er tiefer, so ist der gemessene Wert zu hoch, bei einem höher liegenden Messpunkt ist er zu niedrig. Je zehn Zentimeter unterhalb der Herzhöhe liegt der systolische (obere) Messwert etwa acht mmHg und der diastolische (untere) rund sechs mmHg zu hoch.

Bei der Messung des Blutdrucks am Oberarm ist die Manschette so anzulegen, dass sich der aufblasbare Teil an der Innenseite des Oberarms befindet. Der Verschluss muss außen liegen, der Schlauch nach unten zeigen. Die Manschette sollte zwei Querfinger oberhalb der Ellenbeuge nicht zu stramm angelegt sein, so dass noch ein Finger leicht unter die verschlossene Manschette passt. Die Messung des Blutdrucks am Handgelenk erscheint einfacher, es können jedoch häufiger Fehler unterlaufen, da die Armhaltung stärker variieren kann. Das Anlegen des Geräts erfolgt nach den Angaben des Herstellers.

Blutdruck mehrmals messen

Es empfiehlt sich, den Blutdruck zweimal in Folge mit einer Pause von ein bis zwei Minuten zu messen. Meist liegt der Wert der zweiten Messung niedriger. Dieser Wert sollte notiert werden. Anfangs sollte der Blutdruck an beiden Armen bestimmt werden. Danach erfolgt die Messung immer an dem Arm, an dem sich die höheren Werte gezeigt haben.