Zum Saisonstart Frühjahrsputz fürs Fahrrad

Zum Saisonstart braucht das Fahrrad ein paar Streicheleinheiten: Reinigung per Hand ist angesagt. Hochdruckreiniger schaden den Lagern. Wie das Rad frühlingsfit wird und die Speichen wieder glänzen - darum geht es am Dienstag in der Servicestunde.