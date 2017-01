Service | 16.01.2017 Was tun gegen Identitätsdiebstahl?

Hauptinhalt

Was tun, wenn jemand ein Facebook-Profil kopiert und unter anderem Namen um Freunde wirbt? Was tun, wenn jemand unter dem Namen eines anderen im Internet einkauft oder dessen Amazon-Account geknackt hat? Identitätsdiebstahl und -missbrauch nehmen zu, sowohl im Internet als auch in der realen Welt. Wie man sich schützt und was man als Betroffener tun sollte, erklärt Marieke Einbrodt von Stiftung Warentest am Montagvormittag ab 11 Uhr in der Servicestunde.