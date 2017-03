Wahrscheinlich haben in Glasehausen einmal Glasbläser gewohnt.

Wahrscheinlich haben in Glasehausen einmal Glasbläser gewohnt.

Wahrscheinlich haben in Glasehausen einmal Glasbläser gewohnt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Deutung kann man dem Vorschlag von E. Müller folgen. Er schreibt: "Der Ortsname stellt sich zu althochdeutsch, mittelhochdeutsch glas "Glas (Bernstein)". Der Name bezeichnete die Siedlung bei einer Glashütte, oder wo Glasbläser wohnten. Im weiten Teil stand ursprünglich niederdeutsch bzw. mittelhochdeutsch -husen, ursprünglich "bei den Häusern" = später "Siedlung, Dorf", das sich im 16. Jahrhundert zu hochdeutsch -hausen entwickelte.

"Der Anruf eines Hörers führt jetzt dazu, dass diese Deutung überdacht werden muss! Wie mir Herr Kulle aus Worbis mitteilt, gab es in oder bei Glasehausen niemals eine Glashütte. Wenn das stimmt - und ich habe keinen Grund, an seiner Aussage zu zweifeln - dann bleibt nur die Möglichkeit, den Ortsnamen vom Gewässernamen abzuleiten, der aufgrund seines klaren Wassers ("glasklar") so benannt worden ist. Man kann damit einem Gedanken folgen, den schon E. Ulbricht, Das Flussgebiet der Thüringischen Saale, Halle 1957, S. 84 geäußert hat: