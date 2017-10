Nur Knochen, die bewegt werden, werden auch angeregt, knochenaufbauende Zellen zu bilden. Muskeln ziehen und drücken über die Sehnen am Knochen. Fehlt die Bewegung, wird der Knochen nicht ausreichend stimuliert. Außerdem sorgen regelmäßige Spaziergänge für ausreichend Vitamin D in den Knochen. Das Vitamin entsteht in unserer Haut, wenn wir sie – wohldosiert – der Sonne aussetzen. Es sorgt dafür, dass der Kalziumstoffwechsel angeregt und somit die Knochen gestärkt werden. Es gibt aber noch einen Grund, sich zu bewegen, gerade bei schon bestehender Osteoporose: die Bewegung stärkt die Muskelkraft. Und das ist doppelt sinnvoll, denn starke Muskeln stützen nicht nur die schwachen Knochen, sondern mindern auch das Sturzrisiko.

Bildrechte: IMAGO

Kalzium ist wichtiger Bestandteil der Knochen. Doch eine zu hohe Dosis kann gefährliche Nebenwirkungen haben. Der Bedarf eines Erwachsenen liegt zwischen 1000 und 1200 Milligramm pro Tag. Das gilt auch für Osteoporose-Patienten.



Der Rheumatologe Prof. Christoph Baerwald hat gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universität Leipzig herausgefunden, dass Kalzium in zu hoher Dosis und an den falschen Stellen im Körper Entzündungen befördern kann. Nach chronischen Entzündungen kommt es zu Kalkablagerungen in Blutgefäßen oder im Fettgewebe. Für die Forscher war es eine wichtige Erkenntnis, dass Kalzium im Entzündungsprozess eine Rolle spielt. Außerdem fördern hohe Einzeldosen an Kalzium das Risiko von Arterienverkalkungen. Es drohen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch Verstopfungen, ein Problem, das besonders ältere Menschen betrifft, können Folge von zu viel Kalzium sein.



Die meisten von uns leiden nicht unter einem Kalzium-Mangel. Mit einer ausgewogenen Ernährung lässt sich der Tagesbedarf problemlos erreichen. 200 Milliliter Milch, ein Becher Joghurt und einige Scheiben Käse täglich reichen schon aus, um genügend Kalzium zu sich zu nehmen. Auch grüne Gemüse wie Brokkoli, Fenchel oder Spinat sind wichtige Kalzium-Lieferanten. Kalziummangel ist also eher selten. Viel wichtiger ist es, auf den Vitamin-D-Spiegel zu achten. Das Vitamin sorgt dafür, dass das Kalzium richtig in die Knochen eingelagert wird. Es wird mit Hilfe der Sonne vom Körper selbst produziert. Im Sommer reichen täglich schon 20 Minuten bei einem Spaziergang an der frischen Luft aus. Der Effekt hat sogar eine doppelte Wirkung: Die Sonne hilft, das Kalzium in die Knochen einzulagern, während die Bewegung die Muskeln und damit auch die Knochen stärkt.