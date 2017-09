"Die Bahn kommt" - und mit welchem Tempo! Mit bis zu 300 km/h rollen die neuen ICE-Züge auf der Strecke München-Berlin auch durch Thüringen. Regelmäßig ab Mitte Dezember. Die Bahn rechnet mit einer Verdopplung auf 3,6 Millionen Passagiere jährlich. Aber braucht man bei den Geschwindigkeiten nicht Sicherheitsgurte im Zug - will Eva Herzog aus Leinatal wissen?

Im Nahverkehr mit Bus und Bahn gilt das nicht. Im Reisebus jedoch finden sich wieder Gurte. Zugfahren, so das Argument, ist so sicher, dass man gar keine Gurte braucht. Das behauptet die Allianz pro Schiene. Eine Studie untermauert das. Von 2006 bis 2015 war das Todesrisiko für Autofahrer 75-mal höher als für Bahnreisende. Die Wahrscheinlichkeit bei einer Autofahrt zu verunglücken ist 127-mal höher als bei einer Bahnfahrt.

Bahn-Insider sagen zudem, Bahnreisende wollen sich weiterhin während der Fahrt frei bewegen können. Nur Kindersitze - wie es sie bereits schon in Zügen gab - vermisst der Fahrgastverband ProBahn. Dafür gibt es aber am Wochenende sogar eine Kinderbetreuung im ICE mit Kinderschminken. Also Basteln ja, Gurte nein.