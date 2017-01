Im Paragrafen 206 steht dann unter anderem, dass Mitarbeiter von Postunternehmen noch härter bestraft werden. Bedeutet das also, dass jede Sekretärin eigentlich immer mit einem Bein im Knast steht? Nein, denn Betriebe, Verwaltungen und Institutionen können natürlich Regelungen treffen und auch Personen ermächtigen, die z.B. an den Präsidenten persönlich gerichtete Briefe öffnen dürfen. So haben sich in den fünf Jahren seiner Amtszeit 260.000 Bürger mit Ihren Anliegen schriftlich an den Bundespräsidenten gewandt, sagt Pressereferentin Birgit Stöber vom Bundespräsidialamt. Das waren 200.000 Briefe und 60.000 E-Mails. Heruntergerechnet hätte er sich demzufolge von Montag bis Sonntag täglich um weit mehr als 100 Bürgerbriefe kümmern müssen und da sind Briefe von anderen Absendern wie Institutionen, inländischen und ausländischen Politikern usw. noch gar nicht eingerechnet. So ist es folgerichtig, dass es im Bundespräsidialamt Mitarbeiter geben muss, die auch Briefe, die an den Präsidenten persönlich gerichtet sind, öffnen dürfen und dann entsprechend dem Anliegen an die entsprechenden Fachbereiche - wie zum Beispiel an den Bereich für Ordensfragen - weiterleiten.

Nun ist nicht jeder im Lande Präsident und auch das Postaufkommen mit dem Vermerk "persönlich" oder "vertraulich" dürfte sich in den meisten Firmen und Behörden in einem beherrschbaren Rahmen halten. Zudem kann der Absender mit der Art und Weise der Beschriftung schon dazu beitragen, dass es nicht zu Missverständnissen kommt. Wer an eine Firma oder Behörde schreibt ohne Namenszusatz, kann davon ausgehen, dass der Brief von der Poststelle bzw. anderen befugten Personen geöffnet wird. Steht der Name des Mitarbeiters über dem Firmennamen geht der Brief ungeöffnet an den Mitarbeiter, steht der Firmenname über dem Mitarbeiternamen kann es passieren, dass der Brief bereits geöffnet und mit Eingangsstempel versehen beim Mitarbeiter landet. Wir im MDR LANDESFUNKHAUS THÜRINGEN handhaben es so, dass Post, die namentlich an Mitarbeiter geht, diesen grundsätzlich verschlossen erreichen. Egal, ob der Name des Mitarbeiters nun oben steht oder nicht. Das kann in anderen Einrichtungen anders gehandhabt werden. So regelt die Stadt Berlin in ihrer Geschäftsordnung anhand von Beispielen, wie zu verfahren ist: