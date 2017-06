20 bis 30 Prozent mehr müssten wir für Fleisch oder Wurst zahlen und schon wäre vielleicht nicht alles gut, aber schon vieles besser. Der Fleischer könnte Qualitätsfleisch beim Landwirt einfordern und dieser hätte auch genügend Geld, um zum Beispiel die Bedingungen für seine Tiere zu verbessern. Damit sind wir aber noch lange nicht bei Bio-Fleisch. Derzeit ist es so, dass ein konventioneller Mastbetrieb für das schlachtreife Tier rund 170 Euro erlösen muss, um wirtschaftlich zu arbeiten. Zuletzt lagen die Preise um die 150 Euro, was viele Bauern in den Ruin getrieben hat. Derzeit liegen die Preise jenseits der 170 Euro, was man als positiven Trend deuten kann oder aber ein Zeichen von Verknappung des Angebots ist, weil eben viele Betriebe aufgegeben haben, so Dr. Lars Fliege vom Thüringer Bauernverband und selbst Schweinezüchter. Und auch wenn seine Schweine konventionell heranwachsen, hat er grundsätzlich nichts gegen Bio.

Es wird uns von allen Seiten suggeriert, Bio ist super, alle Welt möchte Bio haben und die Landwirte machen es nicht. Das ist aber nicht wahr. Der Bio-Markt ist gesättigt. Das ist eine kleine Nische, den muss man behutsam weiterentwickeln. Und die Bauern wären auch bereit, alles in biologischer Produktion zu machen, warum nicht? Wenn man damit Geld verdienen kann und alle sind zufrieden und man ist nicht mehr der Buhmann der Nation, dann macht das jeder Landwirt. Aber der Markt ist nicht da. Das ist das Problem. Lars Fliege, Thüringer Bauernverband und selbst Schweinezüchter

Denn Bio-Fleisch müsste mindestens doppelt so teuer im Vergleich zu konventionell hergestelltem Fleisch sein. Aber letztlich schaut der Verbraucher beim "Superframstag" doch wieder auf den günstigen Schnitzelpreis. Und selbst wenn der bei 1,20 Euro liegt, für 100 Gramm etwas wässriges Schnitzel und das Schnitzel beim Braten um ein Drittel schrumpft, wäre eine Preiserhöhung um 30 Prozent unterm Strich noch nicht einmal eine wirkliche Verteuerung. Denn - so Günter Grüner, Landesinnungsmeister der Fleischer in Thüringen - wenn er mehr Geld vom Kunden verlangen könnte, dann könnte er vom Erzeuger - sprich Landwirt - auch höherwertiges Fleisch einfordern und würde das auch bezahlen.

Das zahle ich auch gerne, für mich als Handwerker ist die Qualität wichtig. Und wenn ich eine gute Qualität vom Schwein habe, kann ich auch gute Qualität verkaufen. Wo das Rostbrätl eben nicht um ein Drittel schrumpft. Günter Grüner, Landesinnungsmeister der Fleischer in Thüringen