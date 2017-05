Herrmann Möderl aus Apolda hat sich im Supermarkt Radieschen gekauft und sagt nun: "Egal ob Radieschen, Möhre, Kohlrabi, das meiste ist doch Blattzeug. Tonnenweise werden Lkw-Ladungen so durch das Land gefahren. Ist das effektiv? Warum werden denn Möhren und Co mit Grün verkauft?"

Das hat viele Gründe. Bleiben wir bei den Möhren. Da gibt es die Möhren ohne Grün in der Schale. Das sind Lagermöhren, die sozusagen schon älter sind. Die werden mit einem Grad kühlen Wasser gewaschen und durch die Kühlung länger haltbar gemacht. Dann gibt es das Bund Möhren, hier ist das Grün noch dran und das ist ein Zeichen für Frische. Das zeigt, dass sie frisch vom Feld sind. Außerdem können beim Entfernen des Grüns Wunden entstehen, in die Keime eindringen können. Aus diesem Grund werden die Blätter vom Erzeuger am Gemüse gelassen.