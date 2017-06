Schnell was besorgen ...

... und den Hund solange im parkenden Auto lassen. Das ist besonders im Sommer gefährlich. Steht das Auto in der Sonne, kann die Temperatur in nur zehn Minuten um sieben Grad steigen, nach einer halben Stunde hat sie sich um 16 Grad erhöht, nach einer Stunde um 26. Forscher maßen schon Temperaturen im Innenraum von über 70 Grad Celsius. Es wird also schon nach Minuten gefährlich, nicht erst nach Stunden.

Tierquälerei ist strafbar

Eins sollte man wissen: Wer sein Tier eingesperrt der Hitze überlässt, kann nach §17 Tierschutzgesetz zur Rechenschaft gezogen werden. Leider erlebt man trotzdem immer wieder, dass gerade Hunde bei sengender Hitze im Auto zurückgelassen werden, sagt Horst Otto Gerd Fischer vom Thüringer Landestierschutzverband in Eisenach. Sowas ist Tierquälerei.

Parken im Schatten reicht nicht

Es reicht übrigens auch nicht, sein Auto im Schatten abzustellen. Denn im Gegensatz zum Menschen können sich Hunde nicht durch Schwitzen über die Haut, etwas Kühlung verschaffen. Sie hecheln stattdessen, der verdunstende Speichel in Zunge und Rachenraum sorgt bei ihnen für Abkühlung. Ist es zu warm, nutzt das Hecheln allerdings auch nichts mehr. Sie sind deshalb gegenüber heißen Temperaturen überaus empfindlich.

Halter suchen, Polizei verständigen

Wer also ein Tier in Not beispielsweise in einem Auto bemerkt, der sollte umgehend die Polizei rufen. Sie öffnen dann das Fahrzeug, falls der Fahrzeughalter oder Fahrer nicht schnell genug gefunden werden kann. Allerdings muss nachweislich nach ihnen gesucht werden. Patrick Martin von der Thüringer Landespolizeidirektion rät dazu, immer erst zu versuchen den Halter des Fahrzeuges mit Hund ausfindig zu machen. In der Praxis bedeutet das, man fragt in den umliegenden Geschäften nach oder man nutzt die Beschallungsanlage im Supermarkt. Erzielt man dabei keinen Erfolg, wählt man die Nummer der Polizei und schildert den Sachverhalt. Die Beamten kommen dann und helfen.

Scheibe nur im äußersten Notfall einschlagen

Befindet sich der Hund bereits in Todesgefahr, können Zeugen durchaus die Auto-Scheibe gegebenenfalls selbst einschlagen. Allerdings warnt Patrick Martin von der Thüringer Landespolizeidirektion vor dieser äußersten Maßnahme: "Natürlich gibt es die sogenannten Nothilferechte, so dass man bei Gefahr im Verzug die Möglichkeit hat, tätig zu werden. Aber damit macht man sich mitunter auch schadensersatzpflichtig. Deshalb empfehlen wir in solchen Fällen immer die Polizei anzurufen."