Parkinson ist eine Erkrankung des Nervensystems, die sich durch das typische Zittern äußert. Die Ursache: Die Neuronen im Mittelhirn sterben nach und nach ab. Dieser Bereich ist dafür zuständig, den Botenstoff Dopamin zu produzieren, der die Bewegungen steuert. Fehlt der Botenstoff, ist die Impulsübertragung der Nerven an den Bewegungsapparat gestört.

Die Diagnose Parkinson bedeutet für Betroffene nicht selten Rückzug aus der Gesellschaft bis hin zur Isolation. Denn zitternde Hände an der Supermarktkasse werden von Mitmenschen schnell falsch interpretiert, Bewegungsstarre macht selbstständige Fortbewegung manchmal unmöglich. Und dass sich die Familie für den Betroffenen, zum Beispiel beim Restaurantbesuch schämt, kommt auch nicht selten vor. "Selbsthilfegruppen sind für Parkinsonpatienten gesellschaftliche Heimat'", sagt Ursula Nützenadel von der dpv (Deutsche Parkinsonvereinigung) - Landesorganisation Thüringen. Die dpv ist die Gesellschaft zur Parkinson-Selbsthilfe. In regionalen Gruppen bekommen Betroffene Sicherheit für ihr Leben mit der Krankheit und auch neue Erkenntnisse über Therapien vermittelt.

Beim Umgang mit Parkinsonpatienten sollten die Angehörigen dem Patienten helfen, sich in die neue Situation einzufügen. Die Menschen müssen damit klar kommen, dass durch die zunehmende Bewegungseinschränkung ihr Alltag langsamer bewältigt wird. Dabei sind viel Geduld und Einfühlungsvermögen gefragt, damit dem Patienten nicht das Gefühl gegeben wird, eine bestimmte Leistung erbringen zu müssen.

Durch Morbus Parkinson kann auch eine Demenz ausgelöst werden, die sich allerdings von der Alzheimer-Demenz unterscheidet. Die Lernfähigkeit ist beispielsweise nicht eingeschränkt. Die Parkinson-Demenz äußert sich in Aufmerksamkeitsstörungen und einem verlangsamtem Denkvermögen.

Deswegen sollten sich Betroffene und deren Angehörige neben der medikamentösen Behandlung auch gemeinsame Beratungsangebote zu rate ziehen. Mobile Hilfsdienste und finanzielle Unterstützung können die Pflege und das Leben des Parkinson-Patienten erleichtern. Doch mittlerweile gilt auch bei der Parkinson-Demenz, dass mit einer regelmäßigen Einnahme von Medikamenten und gesunder Ernährung der Krankheitsverlauf gebremst werden. Bisher ist die Krankheit nicht heilbar. Angehörige können die Kranken darin unterstützen, aktiv zu bleiben und sich viel zu bewegen. Aktivität und Bewegung regen das Gehirn an sorgen für eine bessere Blut- und Sauerstoffversorgung.

Parkinson ist wie ein kleines Monster, das die Macht über den Körper haben möchte, sagt Physiotherapeut Elmar Trutt. Der Parkinson-Spezialist hat jetzt ein Ratgeberbuch geschrieben, das für jedes Krankheitsstadium Übungen und Anregungen bereithält, die das Monster Parkinson ärgern können: viel Bewegung, raumgreifende Übungen, Gleichgewichtstraining und vieles mehr. All das kann Patienten helfen, den Krankheitsverlauf zusätzlich zur Medikation deutlich zu bremsen. Worauf auch Angehörige achten sollen, erklärt Elmar Trutt in der Servicestunde am Mittwochvormittag bei MDR THÜRINGEN - Das Radio.