Täglich werden 1.300 Liter Blut durch unseren Körper gepumpt, um ihn mit Blutzucker und Sauerstoff zu versorgen. Das Gehirn ist das Organ mit dem höchsten Energiebedarf. Es macht zwar nur etwa zwei Prozent des gesamten Körpergewichts aus, benötigt aber 20 Prozent des eingeatmeten Sauerstoffs. Kommt es zu einer Durchblutungsstörung im Gehirn spricht man von einem Schlaganfall. Der Betroffene schwebt in Lebensgefahr.

Ursache für einen Schlaganfall ist entweder eine Verstopfung eines zum Gehirn führenden Blutgefäßes oder aber eine Blutung durch den Riss eines Blutgefäßes. Durch diese Störungen erhalten die Nervenzellen im Gehirn zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe, so dass sie rasch absterben. Je länger es dauert, bis das Blutgerinnsel im Gehirn beseitigt wird, desto größer ist die Gefahr, daran zu sterben oder für den Rest des Lebens behindert zu sein.

Durch eine Behandlung in den ersten zwei bis drei Stunden lässt sich dagegen das Risiko schwerwiegender Folgen drastisch verringern. Bei ersten Anzeichen für einen Schlaganfall sollte deshalb sofort der Notarzt unter der Telefonnummer 112 gerufen werden und nicht der Hausarzt. Geben Sie gleich am Telefon den Hinweis, dass der Verdacht auf einen Schlaganfall vorliegt.

Etwa jeder dritte Schlaganfall wird durch eine kurze Durchblutungsstörung des Gehirns ausgelöst. Eine so genannte Transitorisch Ischämische Attacke (TIA) tritt in dem Moment auf, wenn ein kleines Blutgerinnsel (Mikroembolie) ein Blutgefäß blockiert. Sie endet, wenn das Gerinnsel von selbst zerbricht und die Blutversorgung somit wieder hergestellt ist. Diese Attacken dauern nur wenige Minuten, höchstens aber 24 Stunden. In ihren Symptomen gleichen sie einem Schlaganfall. Sie sollten deshalb sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eines der folgenden typischen Warnzeichen auftritt: