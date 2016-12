Viele Menschen feiern den Jahreswechsel gerne mit Freunden und der Familie. Doch wie gestaltet man die Silvesterparty abwechslungsreich und kurzweilig? Chefkoch Alboth hat einen Tipp: gemeinam kochen. "Kochen in der Gemeinschaft ist ein tolles Erlebnis". Jeder hat etwas zu tun und sitzt oder steht nicht gelangweilt herum, man kann Witze und Späßchen machen - und so verfliegt die Zeit bis Mitternacht. Essen statt zu böllern - so die Devise.

Und einen guten Vorsatz für das neue Jahr hat Alboth auch parat: "Nehmen Sie gute Produkte und weniger Massenprodukte. Die kosten zwar ein bisschen mehr, doch man kann in der Regel auch länger davon zehren."

Hier einige Rezepte von Claus Alboth für das gemeinsame Kochen zu Silvester:

Guacomole

Zwei Avocado halbieren und die Kerne entfernen, anschließend mit einem Löffel das Fruchtfleisch aus der Schale kratzen und mit einer Gabel zerdrücken. Eine Tomate vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Das Tomatenfleisch in kleine Würfel schneiden. Eine Schalotte pellen und in feine Würfel schneiden. Eine Knoblauchzehe pellen und in feine Würfel schneiden. Alle Zutaten miteinander vermischen und mit Salz, Pfeffer und Limonensaft würzen.

Bruscetta

Zwei Tomaten vierteln und vom Kerngehäuse befreien, anschließend das Tomatenfleisch in feine Würfel schneiden. Zwei Basilikum-Blätter in feine Streifen schneiden und mit den Tomatenwürfeln mischen. Einen Teelöffel Balsamessig und zwei Esslöffel Olivenöl miteinander vermischen und mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Anschließend die Marinade mit den Tomatenwürfeln mischen.

Bardierte Kartoffel

Sechs neue Kartoffeln in Salzwasser mit etwas Kümmel weichkochen und dann auskühlen lassen. Jede Kartoffel in eine Scheibe durchwachsenen Speck einrollen und diesen mit einem Zahnstocher fixieren. Dann auf den Grill damit.

Reissalat mit Curry und Banane

150 Gramm Reis in Salzwasser kochen. Etwas Butter in einem kleinen Topf auflösen und darin 50 Gramm Schalotten-Würfel glasig anschwitzen. Zwei Teelöffel Curry dazugeben und kurz mit schwitzen lassen. Anschließend in den gekochten Reis geben. Dann 200 Gramm Mayonnaise in den Reis rühren. Eine Paprika-Schote, zwei Stück Hähnchenbrust (gekocht) sowie zwei Bananen in Würfel schneiden. Ein halbes Bund frischen Koriander hacken. Alle diese Zutaten sowie 100 Gramm gekochte Erbsen zum Reis geben und alles miteinander vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Sollte der Salat zu fest sein, mit etwas Ananas-Saft verdünnen.

Currysauce