Service | 01.02.2017 Weiterbildung im Beruf - Was beachten?

Hauptinhalt

Am morgigen Donnerstag bietet die Arbeitsagentur Erfurt einen Beratungstag zum Thema "Berufliche Weiterbildung" an. Pressesprecherin Lydia Schöller erklärt bereits am Mittwochvormittag live in der Servicestunde ab 11 Uhr, wann Weiterbildung und Qualifizierung vorteilhaft sind, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, welches Recht auf Weiterbildungsmaßnahmen besteht und wie man passende Vereinbarungen mit seinem Arbeitgeber trifft.