Ist die Abrechnung fehlerhaft oder unverständlich, können Sie Nachbesserungen verlangen und müssen so lange auch nicht zahlen.

Stimmt es, dass nur die Nachzahlungspflicht des Mieters verjährt, nicht jedoch der Anspruch auf ein etwaiges Guthaben?

Der Vermieter ist verpflichtet, die Nebenkosten bis spätestens zwölf Monate nach Ende der Abrechnungsperiode abzurechnen. Versäumt er dies, kann er vom Mieter keine Nachzahlungen mehr verlangen, auch wenn der Verbrauch höher war als die entrichteten Vorauszahlungen. Der Mieter hat jedoch nach wie vor das Recht auf Abrechnung und kann ein etwaiges Guthaben einschließlich Verzugszinsen gegenüber dem Vermieter noch geltend machen.

Muss der Mieter einer Wohnung im Erdgeschoss die Kosten für den Betrieb eines Aufzugs mittragen?

Immer Ärger mit den Nebenkosten ... Bildrechte: IMAGO Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Umlegung von Kosten eines Aufzuges auch auf im Erdgeschoss wohnende Mieter zulässig. Das gilt auch dann, wenn der Mieter im konkreten Fall keinerlei Nutzen aus dem Aufzug zieht. Zur Begründung hat der BGH in erster Linie Praktikabilitätsgründe angeführt. Betriebskosten, die nicht von einem erfassten Verbrauch abhingen, würden häufig von den einzelnen Mietern in sehr unterschiedlichem Maße verursacht bzw. würden die hierdurch entstehenden Vorteile in unterschiedlichem Maße genutzt (z.B. Kosten der Gartenpflege, Beleuchtung und Reinigung allgemein zugänglicher Bereiche). Aus Gründen der Vereinfachung und der besseren Nachvollziehbarkeit der Abrechnung ist nach Ansicht des BGH deshalb eine generalisierende Betrachtungsweise geboten.

Wer trägt die Betriebskostenanteile leer stehender Wohnungen?

Das Vermietungs- und damit auch das Leerstandsrisiko hat der Vermieter zu tragen. Deshalb kann er die auf leer stehende Wohnungen entfallenden Betriebskosten grundsätzlich nicht auf die Mieter der übrigen Wohnungen abwälzen, wenn die Betriebskosten nach dem Verhältnis der jeweiligen Wohnfläche zur Gesamtwohnfläche umzulegen sind.

Welche Frist gilt für die Abrechnung der Betriebskosten?

Nach § 556 Abs. 3, S. 1 und 2 BGB hat der Vermieter die Nebenkosten jährlich abzurechnen. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens mit Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen, also am 31.12. Rechnet der Vermieter nicht innerhalb dieser Frist ab, kann er keine Nachforderungen an den Mieter stellen - es sei denn, ihn trifft an der verspäteten Abrechnung kein Verschulden.

Hat der Mieter bei der Prüfung der Betriebskostenabrechnung ebenfalls eine Frist zu beachten?